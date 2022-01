Vandali a Castel San Pietro, distrutto il "bambinello" del presepe

"Questo è ciò che resta del bellissimo Bambin Gesù del presepio di Giovanni Buonfiglioli". Così il sindaco di Castel San Pietro Terme, Fausto Tinti, dopo l'atto vandalico ai danni della natività allestita nel comune del bolognese, in piazza XX Settembre "Un simbolo di speranza e salvezza, non solo per chi crede - continua Tinti - La nascita di un bambino è sempre, in ogni dove e latitudine, una buona novella. Un buon auspicio che nel cuore della nostra città rappresentava anche un abbraccio a tutta la comunità".

Quindi "nella notte, quella in cui tutti abbiamo desiderato un nuovo inizio, qualcuno lo ha danneggiato. Sono profondamente amareggiato e addolorato per la mancanza di cura per la cosa pubblica e per la bellezza con cui, anche quest';anno, abbiamo scelto di avvolgere la nostra città e che ci illudevamo potesse rappresentare un piccolo antidoto alla frustrazione che, fra mille difficoltà e sofferenze, piccole o grandi che siano, ancora ci accompagna" e assicura "la nostra Polizia Locale è già al lavoro per individuare i responsabili di questo stupido atto vandalico.

Avrei preferito un altro inizio, sinceramente. Una carezza al nostro caro Giovanni e un buon 2022 a tutti voi", conclude.