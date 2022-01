Atti vandalici a Casalecchio, sindaco e Anpi: “Un vile attacco alla memoria”

"Qualche mese fa, in occasione del 77esimo anniversario dell’Eccidio di Monte Sole e proprio nei giorni e nei luoghi che videro la terribile strage che coinvolse tredici partigiani al Cavalcavia di Casalecchio, sono stati installati presso la stazione ferroviaria di Casalecchio di Reno i pannelli che richiamano i luoghi, le persone e la memoria dei tragici fatti che colpirono le comunità di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi. Proprio il pannello dedicato alla Memoria di quegli avvenimenti è stato vandalizzato in concomitanza con il Giorno della Memoria. Non è la prima volta che a Casalecchio compaiono scritte, simboli e striscioni che richiamano al passato più tragico e nefasto della storia italiana ed europea e non è la prima volta che mani nere cercano di offendere la memoria dei caduti e dei loro familiari. Questa volta l’attacco è diretto alla più grande strage di civili compiuta nell’Europa Occidentale, ma colpisce allo stesso tempo tutta la comunità antifascista e democratica, in un’area, quella lungo il corso del fiume Reno e del tracciato della Porrettana, che fu costretta a subire innumerevoli lutti e che ha bene in mente cosa significhino nazismo e fascismo" la nota a firma di Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno e Federico Chiaricati, Segretario ANPI-Antifascisti Casalecchio di Reno - .

"Questi gesti ci fanno capire come sia sempre più urgente continuare e rafforzare un’opera efficace e incisiva nelle scuole così come in maniera più ampia nella società civile per trasmettere i valori di libertà, democrazia, diritti umani, fondamenta della nostra comunità antifascista che seppe rialzarsi nonostante le ferite subite e che oggi come domani si impegna per un mondo più giusto dove la memoria di chi dovette soffrire non sia più infangata in nessun modo. Chiediamo quindi che la politica, così come la società civile più ampia, condanni in maniera netta e decisa questi atti che non colpiscono solamente una storia e una comunità locale, ma minano alla radice il tessuto democratico di tutta la nostra società".