Foibe. Vandalizzata la targa del Giardino Norma Cossetto

Nel Giorno del Ricordo, dedicato alla memoria del dramma delle foibe, spedizione vandalica nel Giardino di via Guelfa, dove è stata imbrattata la targa che intitola l'area verde a Norma Cossetto, vittima delle foibe.

Sdegno e condanna

Condanna per l'azione svoltasi nottetempo da parte del sindaco, Matteo Lepore, che bolla l'azioen come "vergognosa. "Il nostro compito è quello di dare testimonianza alle nuove generazioni - sottolinea il primo cittadino - per trasmettere loro un linguaggio di inclusione e solidarietà, che sappia rimuovere ogni forma di odio e di violenza. Anche per questo vanno respinti con fermezza tutti i tentativi, da qualunque parte giungano, di trasformare ricorrenze come questa in occasioni di strumentalizzazione, che ne snaturano la ragione profonda della loro istituzione".

Sdegno da parte di FdI, affidato ad una nota congiunta- siglata da consiglieri comunali e capogruppo in Comune: "Nella notte - si legge - il giardino Norma Cossetto è stato vandalizzato dal collettivo OSA, che ne ha rivendicato il gesto. In particolare, oltre ad alcune scritte revisioniste, è stata coperta di vernice rossa la targa dedicata alla giovane Cossetto, studentessa picchiata e stuprata dai partigiani comunisti di Tito prima di essere gettata ancora viva in una foiba. Condanniamo fermamente questo gesto e rimaniamo sconcertati di fronte ad una situazione del genere. Nel 2022, anche di fronte ad una legge che ha istituito il Giorno del Ricordo, c'è ancora qualche “rivoluzionario di sinistra”, come si definiscono loro stessi, che vuole negare le Foibe o, ancora peggio, giustificarle, come sembra facciano questi soggetti, che hanno “rinominato” la targa ad una partigiana, con tanto di stella rossa disegnata, quasi come fosse una minaccia o una giustificazione all’infoibamento degli italiani".

Anche dal Pd parole di condanna:“L’imbrattamento, stanotte, della targa intitolata a 'Norma Cossetto, vittima delle foibe' nel giardino di via Guelfa, a Bologna, è un’azione vergognosa e da condannare senza sconti”. Così il consigliere regionale del Pd, Stefano Caliandro. “Ci opporremo sempre con forza – scandisce - a qualsiasi atto di violenza che abbia come obiettivo quello di cancellare la memoria e offendere le vittime di persecuzione".

Fiaccolata e occupazione annunciate per domani al Giardino

Domani, proprio in quel parco, si terrà una fiaccolata del Ricordo organizzata da Gioventù Nazionale, movimento giovanile vicino a FdI. In concomitanza il collettivo OSA ha annunciato la volontà di occupare il giardino: "Domani saremo al Giardino Norma Cossetto - ha scritto il collettivo via social - per bloccare il tentativo di revisionismo storico dei fascisti spalleggiato dall'amministrazione comunale"