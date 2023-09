Niente Vannacci sugli scaffali, Montroni telefona a libraie 'resistenti'

Romano Montroni, decano dei librai italiani, alla guida fino al 2000 delle librerie Feltrinelli, solidarizza con le libraie che si sono rifiutate di vendere il libro del generale Roberto Vannacci e per questo, in alcuni casi, hanno ricevuto minacce e insulti.

"Ho telefonato ai librai che hanno rifiutato Vannacci per complimentarmi", conferma Montroni alla Dire a margine della presentazione della rassegna di Coop Alleanza 3.0, 'Le voci dei libri' a Bologna. 'Il mondo al contrario', firmato e autopubblicato dall'ex comandante della Folgore, è stato il caso editoriale dell'estate: contestato per la forma e i contenuti (considerati razzisti e omofobi), il libro è stato uno dei più acquistati su Amazon.

Il libro "omofobo e razzista"

Nel saggio, autoprodotto, che ha conosciuto un breve ma forte incremento di vendite su Amazon, Vannacci si scaglia contro la "dittatura delle minoranze", una categoria trasversale e "nefasta" che vede riuniti gay, migranti, femministe, marxisti etc. Ne ha contro gli ambientalisti che non capiscono che "i cambiamenti climatici ci sono sempre stati", contro Paola Egonu, i cui tratti non rappresentano l'italianità e contro gli omosessuali che non sarebbero "normali". Si definisce poi erede di Giulio Cesare e rivendica il suo "diritto all'odio". Sembrano deliri di un militante esaltato: sono esternazioni di un'alta carica dello Stato e le reazioni non si sono fatte attendere, a partire da quella dell'esercito e del nostro ministro della Difesa.