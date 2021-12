Covid, variante Omicron in Emilia-Romagna. Donini: "Sequenziamo il più possibile"

In Emilia-Romagna "è del tutto evidente che i contagi stanno aumentando e aumenteranno anche domani, abbiamo già buona ragione di credere che saremo in salita nei prossimi giorni, era anche previsto in ragione delle proiezioni che avevamo". Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, oggi all'ospedale Bellaria di Bologna per l'avvio delle vaccinazione degli under 12.

Per quanto riguarda la variante Omicron, "ci sono due casi a Piacenza e stiamo sequenziando il più possibile perchè occorre individuare eventualmente questa variante che è molto diffusiva. C'è qualche caso sospetto a Modena, mi pare quattro casi, che sono sotto sequenziamento". Questo sapendo che "ciò che avviene in tutti i Paesi a livello internazionale in cui Omicron è presente è sicuramente un innalzamento dei contagi", aggiunge l'assessore.

"Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, siamo saliti come terapia intensiva - continua Donini - perché il tetto era già abbastanza vicino al livello di guardia, non siamo molto oltre, siamo all'11% e qualcosa dei reparti di terapia intensiva, siamo un pochino scesi nei reparti Covid anche in ragione del fatto che comunque qualche posto in più lo abbiamo creato nei giorni scorsi ma siamo comunque intorno all'11%".

Detto ciò, "non facciamo previsioni perché da un lato sicuramente aumentando i casi aumentano anche i ricoveri, dall'altro c'è anche la degenza media nei reparti Covid che non è più così lunga come le precedenti ondate - afferma l'assessore - e i pazienti vengono anche dimessi in modo un po' più celere, quindi non sappiamo quale sarà il differenziale tra le persone che ricovereremo e dimetteremo nei prossimi giorni, però diciamo che la curva è in salita". Infine, "a livello regionale siamo sempre a più dei due terzi di ricoverati in terapia intensiva di persone non vaccinate, quindi questo significa che il vaccino comunque protegge - sottolinea Donini - e che se fossimo tutti vaccinati probabilmente avremmo anche altri numeri in termini di ricoveri, soprattutto da malattia grave".