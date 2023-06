Divieti, traffico modificato, nuova scaletta (e polemiche). Così Vasco arriva al Dall'Ara

E' il giorno di Vasco Rossi all'ombra delle Due Torri. Stasera, 6 giugno, il primo dei quattro concerti - tutti sold out - in programma a Bologna. Tra ordinanze comunali, sgomberi, modifiche al traffico , bus che abbracceranno nuovi percorsi, e qualche polemica, così il Kom torna in città. Lo scorso anno niente tappa bolognese per il rocker di Zocca che aveva scelto l'autodromo Enzo e Dino per il suo spettacolare show (video). Per l'occasione Imola era stata blindata e presa d'assalto da migliaia di fan, che dentro e fuori l'autodromo intonavano le canzoni, vecchi e nuove, del Blasco. A Bologna si attende la stessa fiumana di gente. E così il Comune ha messo in atto una serie di modifiche per contenere eventuali criticità sia di ordine pubblico che alla viabilità cittadina.

Divieti anti alcol e vetro in zona stadio

E' infatti stata emanata una ordinanza anti-vetro e alcol , che vieta nelle giornate di concerto ( 6,7,11 e 12 giugno) in tutta la zona vicina allo stadio la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro. (Qui le vie interessate dal divieto)

Modifiche traffico e autobus

Per i 4 giorni di concerti Palazzo D'Accursio ha emanato un'ordinanza anche per delineare le strade chiuse al traffico intorno alla zona del' Dall'Ara (Qui le strade chiuse e le zone dove sarà consentito parcheggiare). Le modifiche alla viabilità avranno ripercussioni anche su alcune linee bus, che saranno deviate (Qui tutti i percorsi bus modificati).

L'arrivo di Vasco porta con sè anche qualche polemica. Già lo scorso weekend alcuni irriducibili sostenitori dell'artista avevano piantato delle tende nei pressi dello stadio, per accaparrarsi un posto in prima fila. Accampamento che aveva infastidito alcuni residenti della zona. E' così intervenuta la polizia locale che ha sfollato l'area.

Accampamenti e polemiche

Non solo residenti, alcune polemiche sono state sollevate anche di ciclisti, montati su tutte le furie per la gestione del traffico: “Siamo esterrefatte dal modo in cui il Comune ha scelto di gestire la mobilità per i concerti di Vasco Rossi così in una nota il consiglio direttivo di Salvaciclisti -. Una gestione indegna di una città che si dice attenta alla mobilità sostenibile ma che, nei fatti, pensa a privilegiare l'accesso in auto, a discapito di tutte le altre modalità di spostamento e creando il caos in un area che già a ogni partita subisce disagi". Nel mirino di Salvaciclisti “il consueto parcheggio abusivo sullo spartitraffico di viale Gandhi, su via Nenni e su via Saragat" che “viene addirittura istituzionalizzato, tramite un'ordinanza vergognosa che, nei giorni del concerto, consente ufficialmente la sosta gratuita delle auto".

Novità per band e scaletta concerti Basco 2023

Se parte della città è contrariata dalle inevitabili ripercussioni dell'alto afflusso di persone atteso nei giorni di show, i fan fremono. Alcune novità sono infatti previste sul palco. Dalla nuova scaletta - che mixa i vecchi successi dei Kom ai nuovi brani - alla band, che conta un nuovo assetto, pensato per gli arrangiamenti dal taglio più essenziale, con molte chitarre, minime sequenze e un sound più asciutto e rock ‘n’ roll”. (Qui tutti i musicisti sul palco del Dall'Ara con Vasco).

La scaletta del Vasco Live 2023:

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

Romagna mia

Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

Date concerti Vasco 2023

Dopo i concerti di Rimini e Bologna (in programma, come detto, il 6-7-11 e 12 giugno allo Stadio Renato Dall’Ara, il tour di Vasco si sposta più a Sud:

16 giugno – Roma, Stadio Olimpico

17 giugno – Roma, Stadio Olimpico

22 giugno – Palermo, Stadio Renzo Barbera

23 giugno – Palermo, Stadio Renzo Barbera

28 giugno – Salerno, Stadio Arechi

29 giugno – Salerno, Stadio Arechi