Concerto di Vasco a Imola: modifiche al traffico e info utili

Vasco, sabato 28 maggio, torna sul palco dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per l'attesissimo live. Per gestire l'afflusso di pubblico, il Comune di Imola ha predisposto alcune modifiche alla viabilità.

Gli ingressi all'Autodromo sono 2, viale Dante – area concerto Paddock, via Dei Colli – area concerto Rivazza.

Modifiche alla circolazione

Dalle 17 di venerdì 27 maggio saranno chiusi alla circolazione dei veicoli il ponte di viale Dante e gli incroci Musso - Nuvolari e Via dei Colli - Ascari.

Successivamente, dalle ore 19 saranno chiusi al traffico veicolare il tratto di viale Dante dalla rotonda/piazzale Leonardo da Vinci fino al semaforo sul ponte all'incrocio con via Graziadei -Pirandello; la via Graziadei nel tratto dalla rotonda del Marinaio ((Via Manzoni) all'incrocio con viale Dante e via Pirandello nel tratto da via Boccaccio a viale Dante.

Sono esclusi da queste limitazioni i residenti all'interno delle aree chiuse al traffico veicolare.

Le limitazioni alla circolazione veicolare resteranno in vigore fino al termine della manifestazione, in programma la sera di sabato 28 maggio.

Parcheggi

Sono 43, fra pubbliche e private, le aree di sosta straordinarie appositamente individuate per il concerto. I parcheggi non sono prenotabili, saranno accessibili dalle ore 7.00 di sabato 28 maggio

Tariffe giornaliere:

• pullman € 40,00

• auto € 10,00

• moto € 7,00

• roulotte € 15,00

• camper € 16,00

Parcheggi disabili

• piazzale Leonardo da Vinci (nelle vicinanze dell’ingresso di viale Dante)

• via Santerno (nelle vicinanze del centro accrediti per i prenotati diversamente abili)

• via Taglioni (nelle vicinanze dell’ingresso Rivazza)

• via Ettorina ‘Vittoria’ Sambri, traversa di via Dei Colli (nelle vicinanze dell’ingresso Rivazza)

Parcheggi bus

Il parcheggio pullman è in via Patarini, angolo via Lughese (a circa 3 Km dagli ingressi del concerto) – attivo dalle ore 7.00 del 28 maggio

Prenotazioni via mail a stiko@libero.it indicando targa del pullman, cellulare di riferimento e orario di arrivo presunto

Tariffa giornaliera € 40,00

Campeggi

OOltre al campeggio al centro sociale 'Tiro a Segno', in via Tiro a segno' - completo nei suoi circa 500 posti fra camper e tende

è stata attivata una nuova area camping presso il Complesso Sportivo ‘Enrico Gualandi’ (via Ortignola 3M). Per info e prenotazioni imolafaenza@uisp.it oppure 348.7981201 / 345.7130400

Si ricorda che sarà possibile parcheggiare con i camper (ma non montare tende) in tutti i parcheggi allestiti in occasione dell’evento senza effettuare manovre di campeggio (dormire all’interno è consentito ma senza aprire la tettoia, posizionare tavoli in esterno…)

Treni

Sono stati istituiti treni speciali a fine concerto in partenza dalla Stazione FS di Imola in direzione Bologna e Rimini.

La stazione si trova in piazzale Marabini (consulta la mappa alla voce parcheggi per i percorsi pedonali di collegamento area evento – stazione)

Per BOLOGNA CENTRALE:

Reg 93192 – partenza ore 00:55 – arrivo ore 01:15

Reg 93188 – partenza ore 01:20 – fermata intermedia Castel S. Pietro Terme ore 01:27/28 – arrivo ore 01:45

Reg 93194 – partenza ore 01:45 – arrivo ore 02:05

Reg 93208 – partenza ore 02:15 – arrivo ore 02:35

Reg 93190 – partenza ore 02:40 – arrivo ore 03:00

Reg 93210 – partenza ore 03:10 – arrivo ore 03:30

Reg 93184 – partenza ore 03:50 – arrivo ore 04:10

Reg 93186 – partenza ore 04:20 – arrivo ore 04:40

Per RIMINI:

Reg 18121 – partenza ore 01:11 – fermate intermedie Castelbolognese ore 01:28 – Faenza ore 01:33 – Forlì ore 01:42 – Cesena ore 01:53 – S. Arcangelo di Romagna ore 02:05 – arrivo ore 02:17 (il treno prosegue per Pesaro)

Reg 93183 – partenza ore 03:25 – fermate intermedie Faenza ore 03:34/36 – Forlì ore 03:45/47 – Cesena ore 03:59/04:01 – arrivo ore 04:20

Non sono previste navette di collegamento dalla stazione FS all’area concerto e viceversa

