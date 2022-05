Canta Vasco. Imola invasa, fan scatenati | VIDEO

Imola presa d'assalto dai fan del Komandante: traffico in tilt ma umore alle stelle per i fan arrivati da tutta Italia e anche dall'estero

A guardare i suoi fan si potrebbe dire che Vasco Rossi è riuscito nell’impresa che D’Azeglio, Cavour e Garibaldi hanno fallito: fare gli italiani. Migliaia di persone, infatti, si sono riunite oggi a Imola per il concerto del Komandante, tornato a Imola dopo anni di assenza. Puglia, Campania, Lazio, Trentino ma anche Svizzera e Germania: il Blasco è un richiamo a cui in pochi riescono a sfuggire. Nell’epoca della musica di plastica, in cui il fenomeno musicale è fruito per la maggior parte sul web e i dischi, come i concerti, tendono a perdere valore, una presenza così massiccia di fan ha quasi dell’incredibile. Vasco Rossi è un fenomeno transgenerazionale, e oggi lo ha dimostrato ancora una volta.

Vasco a Imola, i fan scatenati: “Il Dio della musica”

Un concerto, quello di Imola, posticipato già due volte. Uno dei più attesi del tour, anche perché fu proprio il Kom ad aprire l’autodromo al rock nel lontano 1998, come ricordato da Rossi stesso in un post scritto ieri sera sulla sua pagina Facebook. Nonostante il rischio pioggia, la risposta dei suoi affezionati è stata enorme: “il Dio della musica”, “il numero uno”, “Vasco è la nostra vita”. Queste solo alcune delle frasi che i fan gli hanno dedicato nell’attesa che i cancelli dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari aprissero, alle ore 17.

Imola, traffico in tilt per il concerto di Vasco

Nel frattempo, Imola è intasata dal traffico. Già dall’uscita autostradale, infatti, sono tantissime le automobili in coda per fare il proprio ingresso in città. Già abbondantemente esauriti i parcheggi attorno all’autodromo, tanto che i fan del Blasco hanno cominciato a parcheggiare anche a distanza di chilometri dagli ingressi per avvicinarsi, poi, a piedi. Anche i locali dedicati al food and beverage presenti nelle vicinanze dell’autodromo sono stati presi d’assalto: piadine e birra gli articoli più richiesti. Ma al di là di qualche disagio, le premesse per una grande serata ci sono tutte.