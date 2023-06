Concerto Vasco, ecco i divieti anti alcol e vetro

Non solo strade chiuse e bus deviati. In vista dei quattro concerti di Vasco Rossi a Bologna, il Comune vara anche una ordinanza per la sicurezza, col divieto di vendita di bevande alcoliche e di recipienti di vetro. "In prossimità degli eventi, in tutta la zona vicina allo stadio- informa Palazzo D'Accursio - sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro".

Gli orari

In particolare, "analogamente ai grandi eventi ospitati allo stadio, il divieto riguarda i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, i laboratori artigianali alimentari, i distributori automatici di bevande e gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio sia nei posteggi individuati che in forma itinerante, nell'area individuata". Gli orari di validità del divieto sono dalle 13 del giorno del concerto alle 5 della mattina successiva. L'area individuata, dettaglia ancora il municipio, "comprende il perimetro delimitato dalle vie Saragozza, dall'incrocio con viale Pepoli, Porrettana, Caravaggio e dei Crocefissi - confine con Comune di Casalecchio di Reno -, l'asse sud ovest fino alla rotonda Romagnoli, viale Gandhi, via Tolmino, via Sabotino, viale Vicini, viale Pepoli; via Andrea Costa, via de Coubertin compresa l'area di piazza della Pace".

Via le tende

Sabato intanto, dopo le segnalazioni e le lamentele dei residenti, la Polizia Locale, sabato, è intervenuta e ha fatto rimuovere una quarantina di tende che erano state montate in via dello Sport. Sono gli "accampati" di Vasco, i fan arrivati a Bologna già da diversi giorni, in attesa del primo dei quattro concerti che si terranno allo stadio Dall'Ara.