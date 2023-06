Concerto di Vasco, ciclisti contro il Comune: "Ordinanza sul traffico vergognosa"

“C’è chi dice no. Noi”. Citano Vasco per criticare la scelta del Comune sulla sosta gratis durante i concerti del musicista di Zocca in programma il 6,7, 11 e 12 giugno al Dall'Ara. Sono gli attivisti sulle due ruote di Salvaciclisti, il cui consiglio direttivo ha diffuso una nota dai toni durissimi in cui emerge tutta la rabbia verso Palazzo D’Accursio.

"Gestione indegna di una grande città"

“Siamo esterrefatte dal modo in cui il Comune ha scelto di gestire la mobilità per i concerti di Vasco Rossi - vanno all'attacco i clicisti -. Una gestione indegna di una grande città che, a parole, si dice attenta alla mobilità sostenibile ma che, nei fatti, pensa solo a privilegiare l'accesso in auto, a discapito di tutte le altre modalità di spostamento e creando il caos in un quadrante di città che, già a ogni partita, subisce il disagio di vivere vicino allo stadio". Nel mirino di Salvaciclisti “il consueto parcheggio abusivo sullo spartitraffico di viale Gandhi, su via Nenni e su via Saragat" che “viene addirittura istituzionalizzato, tramite un'ordinanza vergognosa che, nei giorni del concerto, consente ufficialmente la sosta gratuita delle auto".

"Navette non previste"

Per l’associazione, il Comune non interviene riguardo all’uso di “parcheggi di interscambio, come il Tanari”, così come “nessuna previsione di navette bus ad hoc per collegare i parcheggi allo stadio in occasione dell'evento. Chi volesse arrivare con il trasporto pubblico di linea si troverà di fronte a un servizio potenziato? Niente affatto: la fermata ‘stadio’ è soppressa, le linee 14 e 21 sono deviate e allontanate dallo Stadio, e la stessa Tper parla di 'possibili ritardi', con disagi a catena anche su chi al concerto non è interessato, ma utilizza il bus”, concludono gli attivisti di Salvaciclisti (qui tutte le informazioni sulle linee bus deviate).

Via le tende

Sabato intanto, dopo le segnalazioni e le lamentele dei residenti, la Polizia Locale, sabato, è intervenuta e ha fatto rimuovere una quarantina di tende che erano state montate in via dello Sport. Sono gli "accampati" di Vasco, i fan arrivati a Bologna già da diversi giorni, in attesa del primo dei quattro concerti che si terranno allo stadio Dall'Ara.