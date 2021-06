Vasco Rossi ai detenuti: "Capisco la vostra rabbia, anche io sono stato in carcere" | VIDEO

Vasco Rossi manda un video messaggio ai detenuti della Dozza nel corso della 'Maratona oratoria' organizzata dalla Camera penale di Bologna.

"Questa pandemia è stata dura per noi fuori e non posso immaginare come sia stata per voi dentro. Capisco la vostra condizione perché l'ho provata, capisco anche la vostra rabbia. Vi consiglio di dare un senso a questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l’ha, volevo dirvi che vi sono vicino, vi abbraccio forte e vi auguro che i vostri problemi legali e umani si possano risolvere. Tenete duro, teniamo duro, sia dentro che fuori".