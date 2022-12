Natale a Piazza Lucio Dalla: ecco i Vecchioni in mostra e la pista di ghiaccio | FOTO

Il Vecchione compie cento anni: tanti, ma non tantissimi, visto che si tratta comunque di un fantoccio. Per l’occasione, il Comune di Bologna ha fatto restaurare e poi messo in esposizione in Piazza Lucio Dalla alcuni dei modelli del passato. L’esposizione, che vede in mostra alcuni dei modelli e dei manifesti delle scorse edizioni, è visitabile a tutte le ore sotto la Tettoia Nervi dall’8 dicembre all’8 gennaio.

La tradizione del Vecchione

Il Vecchione è un fantoccio di cartapesta imbottito di petardi che, allo scoccare della mezzanotte, viene dato alle fiamme nella notte di San Silvestro come simbolo di buon auspicio.

È il 31 dicembre del 1922 quando, per la prima volta, un Vecchione viene bruciato in Piazza Maggiore per accompagnare l’inizio del nuovo anno e la fine di quello vecchio. Fino al XIX secolo la tradizione vedeva il fantoccio bruciare a Carnevale, ma è proprio nel 1922 che comincia la sua ‘nuova’ storia. Realizzato con stracci e paglia da artigiani locali, storicamente il Vecchione aveva le sembianze in un vecchio, mentre negli anni bisestili il fantoccio rappresentava una vecchia. Con il passare degli anni la tradizione del Vecchione ha assunto connotati sempre più spettacolari, accompagnato com’era da bande musicali, dalla lotteria e da altri eventi.

La tradizione è continuata fino al 2019, perché nel 2020 – complice la pandemia che vietava gli assembramenti pubblici e privati – il Vecchione ha smesso di bruciare. Proprio per il 2020 la scultura è stata reinterpretata in chiave digitale dalla disegnatrice Chiara Rapaccini (in arte RAP) e anche lo scorso anno il Vecchione ha visto una sua versione digitale ad opera del collettivo Parasite 2.0.

Piazza Lucio Dalla, apre la pista di pattinaggio

La mostra sui Vecchioni si inserisce all’interno della rassegna DiMondi Winter, inaugurata lo scorso 13 novembre e che si protrarrà fino a Carnevale. Oltre al villaggio di Natale, ai concerti e ai giochi, dal 7 dicembre è attiva anche la pista di pattinaggio su ghiaccio. L’impianto è sintetico e ad impatto ambientale zero.