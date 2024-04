Un cammino tra Monte Sole e Sant'Anna di Stazzemma: la Regione approva il progetto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un cammino da Monte Sole fino a Sant’Anna di Stazzemma: questa l’idea della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Regione Toscana e la Liberation Route Italy, un’associazione internazionale che connette i luoghi della memoria della Seconda guerra mondiale e di cui l’Emilia-Romagna fa parte dal 2022. La giunta regionale emiliano-romagnola ha già approvato uno studio di fattibilità per realizzare un percorso tra due dei luoghi più importanti dell’Appennino per quanto riguarda la Resistenza al nazifascismo. Il progetto è cofinanziato con 15 mila euro ciascuno da Regione Emilia-Romagna e Regione Toscana, anch’essa associata a Liberation Route Italy.

I segnavia

L’occasione per parlarne è stata un incontro in viale Aldo Moro per la consegna delle ‘Vectors of Memory’, una targa evocativa progettata dall’architetto superstar Daniel Libeskind e consegnata ieri a una trentina tra sindaci e responsabili dei luoghi della memoria legati alla Resistenza al nazifascismo. La cerimonia di consegna, avvenuta nella sede della Regione in viale Aldo Moro, ha visto la presenza oltre che dei sindaci dei comuni coinvolti anche dell'assessore regionale al Bilancio, insieme alla presidente dell’Associazione Liberation Route Italy, Raffaella Mariani, il vicepresidente dell'Assemblea legislativa, e altri rappresentanti di Comuni, Unioni comunali e associazioni di memoria dell’Emilia-Romagna che hanno aderito a Liberation Route Italy. La fondazione Liberation Route Europe è un memoriale internazionale che connette i luoghi della memoria della Seconda guerra mondiale, di cui l’Emilia-Romagna fa parte dal 2022.

In Emilia-Romagna i luoghi interessati dalla Liberation Route sono molti, la maggior parte concentrati sull’Appennino e nei comuni attraversati dalla Linea gotica. “La scelta dei luoghi individuati per i Vectors – scrive la Regione in una nota – ha inteso premiare anche luoghi simbolici del territorio segnati dalla guerra e che si trovano alle spalle della Linea Gotica e anche in pianura, nonché realtà minori, proprio per fare conoscere anche luoghi meno noti e stimolare i Comuni dare vita a una rete di memoria in grado di collegarsi con altre realtà europee, oltre che per far comprendere come tutto il territorio regionale abbia avuto vicende connesse alla Resistenza e alla guerra e alla Liberazione”.