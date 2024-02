Veleni e tensioni al 118, Ausl prosegue indagine interna

Proseguono i lavori della commissione disciplinare dell'Ausl di Bologna, dopo il caso dei presunti avvelenamenti degli operatori del 118 e l'esplosione delle tensioni all'interno della centrale. Vicenda che ha visto l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura. Mentre continuano le indagini degli inquirenti, dunque, l'organismo di controllo dell'Azienda sanitaria va avanti nel suo percorso.

Anche se non c'è la conferma da parte dell'Azienda, a quanto si apprende sarebbero sentiti anche l'indagato per stalking (che è già stato spostato ad altro incarico) e il presunto autore del cartello minatorio apparso la notte del 31 dicembre. Nei giorni scorsi tra l'altro un operatore si sarebbe recato in Pronto soccorso, ma a quanto pare per una condizione clinica nota. In settimana sono iniziati anche i gruppi di incontro con i professionisti dedicati al benessere organizzativo, come previsto dal piano di gestione visto il clima molto teso che si era generato in centrale. Nel frattempo, l'Azienda ha incontrato i sindacati per discutere gli impegni presi sull'organizzazione della centrale 118.

E' stato avviato anche un gruppo tecnico per esaminare le questioni relative agli incentivi agli operatori, che lamentano discrepanze nella distribuzione dei benefit tra il personale. Il 5 febbraio inoltre si è svolto un incontro in tema di elisoccorso e sui criteri di accesso. In quella occasione, rispetto all'introduzione del verricello sull'elicottero di Bologna, è stato spiegato che al momento non sono previste date per la modifica organizzativa. Quindi non ci dovrebbe essere una revisione dell'assetto a breve. Di conseguenza, al momento restano a bordo due infermieri specializzati e un medico rianimatore, mentre il verricello resta in dotazione agli elicotteri di Pavullo e Ravenna, oltre al mezzo dei Vigili del Fuoco.