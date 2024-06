Venticinquenne si chiude in casa e minaccia la madre con un'accetta

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si è chiuso in casa con la madre e ha minacciato la donna con un‘accetta per diverso tempo, finché non si è calmato, anche grazie ad un negoziatore dei carabinieri.

È successo ieri mattina in un’abitazione di San Benedetto Val di Sambro intorno alle 9. Protagonista un giovane di 25 anni, con alcuni problemi di salute e dipendenze alle spalle.

Il ragazzo ha dato in escandescenza e ha afferrato l’accetta. La madre, nonostante la paura, è riuscita a scappare e chiamare il numero di emergenza 112. Immediato l’intervento dei carabinieri e del 118. Solo l’intervento di un negoziatore dell’Arma ha fatto calmare il ragazzo, che è uscito di casa ed è stato portato in ospedale per eventuali cure.