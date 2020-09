Forti raffiche di vento, disagi a Bologna e provincia: rami spezzati, pali e alberi pericolanti

Forte vento - come annunciato - oggi pomeriggio sul nostro territorio, dove le raffiche hanno raggiunto 60/80 km. Numerosi i disagi provocati , soprattutto per la messa in sicurezza di alberi e pali, nonché qualche ripercussione sulla circolazione.

Sono diverse le segnalazioni giunte ai vigili del fuoco. Inizialmente - fanno sapere i vigili del fuoco - la zona più colpita è stata Pianoro e Vergato, poi la pianura e Bologna.

Da San Lazzaro a Medicina, fino alla tangenziale di Bologna: danni vento forte

Tra gli interventi segnalati quello in Val di Zena dove in via Zena, località Farneto, un albero si è spezzato cadendo sul manto stradale. Per fortuna, nessun mezzo è rimasto coinvolto. La polizia municipale di San Lazzaro di Savena è intervenuta prontamente sul posto per dirigere il traffico in attesa della rimozione dell'albero.

Si è registra qualche criticità anche nel comune di Bazzano, ma al momento non risultano interventi di soccorso dei vigili del fuoco. Segnalati alberi e pali pericolanti anche a Bologna, tra tangenziale Roveri e Zola, e nel comune di Crevalcore.

Allerte, infine, anche da Medicina, dove dalle 12:30 sono iniziate ad arrivare alla sala 115 molte chiamate per alberi, rami e pali pericolanti.

Il weekend trascorrerà all’insegna di tempo instabile, atteso un brusco calo termico da sabato. Vento moderato da Nord-Ovest e temperature che non supereranno i +20°/+21°. Per domenica 20 Settembre sono invece attesi cieli nuvolosi e rovesci tra mattina e pomeriggio. In esaurimento da metà giornata. Ventilazione da Nord-Est.