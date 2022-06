Verdi contro il rumore dei voli: "Un inferno per molti, adesso è davvero tempo di soluzioni"

Gli aerei che sorvolano la nostra città al centro dell'assemblea anti-sorvoli che ieri sera ha visto un confronto sul tema presso il centro sportivo Pizzoli: "Bologna vivendo un aumento impressionante dei voli sopra la città, che sta trasformando la vita di tante persone in un inferno quotidiano e per questo motivo occorre trovare una soluzione immediata per restituire a migliaia di cittadini il diritto al sonno e alla salute", dice Danny Labriola, co-portavoce dei Verdi sotto le Due torri.

Lo stesso incontro, a dire del co-portavoce del Sole che ride, è stato interrotto spesso proprio dal rumore "assordante" provocato dai decolli: "Non è più tollerabile che venga violato sistematicamente, da parte di aerei cargo e aerei passeggeri, il divieto del volo notturno nella fascia oraria 23-6", continua il co-portavoce del Sole che ride, forza che in Comune fa parte della maggioranza.

"Non è più il tempo di promesse e analisi politiche, non è più il tempo di commissioni, riunioni, nuovi studi, non è più il tempo dell'indignazione da parte di chi governa questa città, non è più il tempo di petizioni e raccolte firme" sostiene Labriola, dopo che proprio in questi giorni sono stati gli alleati del Pd ad annunciare un'iniziativa di questo tipo.

"Adesso è il tempo delle soluzioni, è il tempo di scelte drastiche - continua la nota - da parte di chi ha la responsabilità di tutelare la salute dei cittadini, è il tempo di smetterla di contrapporre ambiente, salute e lavoro". Questo mentre i recenti ingorghi e le lunghe code di veicoli in attesa di raggiungere i parcheggi interni dell'aeroporto "dimostrano che è stata raggiunta e superata la massima capacità operativa del Marconi", chiude Labriola nella nota.