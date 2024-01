Bagarre Verdi-PD. Lepore: “Stanno con i pro Putin”

La proiezione del film “Il Testimone” fa discutere anche il Consiglio comunale e la maggioranza si spacca. I Verdi, infatti, sono di fatto esclusi dalla coalizione di maggioranza del centrosinistra: un epilogo di fatto preannunciato già a dicembre, quando il consigliere Davide Celli aveva parlato di una “frattura insanabile”. I motivi erano altri, ma oggi i rapporti si sono fatti ancora più tesi, e la causa è proprio la proiezione del film “Il Testimone”, pellicola che racconta la guerra in Ucraina da un punto di vista filo-russo. “Sono contrario a ogni forma di censura, mi dispiace – ha detto Celli in un intervento in Consilio comunale –. Penso che tutto ciò che non lede le sensibilità altrui, ma che ha un’impostazione documentarista, dev’essere comunque concesso in pubblica visione. Credo che tutti noi siamo grandi abbastanza per potere giudicare, per capire che cos’è propaganda e che cosa non lo è e mi spaventa se vengono messe delle censure e viene detto che certi film non devono essere mostrati in pubblico. Io lo andrò a vedere, io lo andrò a vedere perché voglio farmi un’idea di che tipo di propaganda portano avanti". All’intervento dell’ambientalista ha risposto secco il sindaco Matteo Lepore, che in una nota ha scritto: “Prendo atto che i Verdi sono fuori dalla coalizione di Centrosinistra in Comune a Bologna e non avrei mai immaginato che per un pugno di voti avrebbero difeso i pro Putin. C’è un limite a tutto.”

Intanto, il Comune ha incontrato questa mattina i gestori dello spazio Villa Paradiso, luogo dove dovrebbe tenersi la proiezione. “Nel corso dell’incontro il Comune – scrive Palazzo d’Accursio in una nota – ha ribadito la sua ferma contrarietà alla proiezione in uno spazio istituzionale che - è bene ricordare - non è di proprietà dell’associazione che lo gestisce, ma è uno spazio affidato in convenzione affinché siano perseguite finalità di carattere pubblico, e non altre. Questo rende radicalmente incompatibile ogni attività di propaganda. L’associazione Centro sociale e culturale Villa Paradiso, che gestisce in convenzione lo spazio – si conclude il testo – ha riferito che sottoporrà la richiesta del Comune al proprio direttivo e comunicherà nei prossimi giorni la propria posizione”.