Blitz in azienda specializzata in cannabis light, scovata piantagione illegale di marijuana

Arrestato un agricoltore italiano di 54 anni per coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. E’ successo durante un blitz condotto dai carabinieri del Radiomobile di Bologna con il supporto dei Forestali di Vergato, oltre a un tecnico del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)- in un’azienda agricola specializzata in prodotti biologici e “Cannabis light”.

Al momento del controllo hanno trovato la “Cannabis light” e una piantagione illegale di marijuana, verosimilmente - riferiscono i militari - destinata ad alimentare il mercato bolognese della droga.

L’attività è terminata col sequestro di 18 piante di marijuana e quasi 1 chilo della medesima sostanza stupefacente, prodotta grazie all’utilizzo di strumenti idonei a riscaldare, illuminare e ventilare le piante che l’agricoltore curava scrupolosamente.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’agricoltore è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.