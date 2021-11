Vergato: inaugurato un punto di 'audizione per le vittime vulnerabili'

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a Vergato presso il comando della Polizia Locale di Vergato è stata inaugurata “La stanza dell’ascolto” un nuovo luogo pensato per le vittime vulnerabili.

Vergato è il secondo comune dell’area della Città metropolitana di Bologna (l’altro è Imola) ad essere socio aderente della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, fondazione che opera sul territorio regionale fin dal 2004, per garantire un sostegno immediato alle vittime dei crimini dolosi di maggiore gravità. Inoltre, nel 2020 è stata inaugurata la panchina rossa, posizionata davanti al Municipio.