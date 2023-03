"il suo conto è stato hackerato, metta i soldi qui": così scatta la truffa da 4mila euro

"Il suo conto è stato hackerato, per sicurezza trasferisca tutti i risparmi su questo conto". E' con questo espediente che un gruppo di truffatori ha sottratto circa 4mila euro a una ignara vittima, fatto per il quale ora i carabinieri hanno denunciato una donna, cittadina italiana residente a Torino classe 1998.

Vittima della truffa un coetaneo di Vergato, che nelle settimane scorse si era rivolto ai carabinieri una volta capito di essere stato raggirato. Il sotterfugio escogitato dai malviventi è stato quindi quello di telefonare all'ignara vittima, fingendosi un dipendente di un istituto di credito, in questo caso di Poste italiane.

Conquistata la fiducia del ragazzo, la voce maschile gli ha fornito istruzione su come tutelare i proprio risparmi, fornendo un numero di conto sicuro dove far transitare i propri denari in attesa della risoluzione del problema. Ovviamente il conto in questione era di diretto appannaggio dei malviventi che, una volta incassati i risparmi del ragazzo, si sono dileguati.