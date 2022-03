Vertenza Les Copains, ipotesi auto-salvataggio

"Vogliamo favorire un processo che costruisca un futuro per la Super. L'obiettivo immediato è di garantire l'attivazione degli ammortizzatori sociali, ma l'impegno in prospettiva è di evitare che il marchio Les Copains venga staccato dal sito e venduto separatamente, magari per essere portato all'estero".

Magari anche con una 'salvezza' che vede i lavoratori diventare proprietari. E' la road map che viene delineata da Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto in Città metropolitana e delegato al Lavoro, al termine della riunione del tavolo di salvaguardia che ha discusso della situazione di Les Copains.

Al tavolo (con la curatrice fallimentare, la Cgil, la Città metropolitana, la Regione e l'Agenzia regionale del lavoro), è stato tracciato il percorso per l'attivazione degli ammortizzatori sociali per 28 dipendenti (la cassa integrazione per cessazione) già richiesti per la durata di un anno al ministero del Lavoro.

Per i dipendenti però c'è anche la possibilità di accedere a un prestito garantito, proposto da Insieme per il Lavoro con Emilbanca, per ritrovare liquidità in attesa degli ammortizzatori sociali. La possibilità è stata presentata ai lavoratori mercoledì scorso ed è c'è già stata un'adesione. È possibile cogliere questa opportunità fino a fine mese. Ma appunto si vorrebbe non veder sparire Les Copains.

"La fabbrica ha lavoratrici e lavoratori esperti e competenti che rappresentano in sé un valore importante. Confidiamo che si facciano avanti imprenditori che colgano questo valore e decidano di dare continuità alla produzione qui a Bologna", dice Lo Giudice. Tra gli scenari esplorati anche la volontà di approfondire l'ipotesi, Workers Buyout, cioè l'azione di salvataggio dell'azienda realizzata dai dipendenti che subentrano nella proprietà. Il tavolo si riunirà tra un mese. (Mac/ Dire)