Vertenza parcheggio Tanari: schiarita in vista, azienda apre a confronto su mancati rinnovi

Fumata grigia sulla vertenza dei parcheggiatori del Tanari. Al tavolo metropolitano di ieri la nuova cordata di imprese che gestisce la sosta in città, Bomob, ha messo sul piatto le prime parziali aperture alla salvaguardia di quelle posizioni che siteme non possano essere rinnovate con il passaggio dell'appalto dalla uscente Tper.

Tutto ciò è stato cristallizzato in un verbale sottoscritto da tutte le parti partecipanti al tavolo. All'incontro, presieduto dal Capo di Gabinetto Sergio Lo Giudice, hanno partecipato i tecnici della Città metropolitana e del Comune di Bologna, l’Agenzia Regione per il Lavoro Emilia-Romagna, BoMob Scarl e Gruppo ENGIE Italia, Coop. Soc. Isola, SRM, TPER, e le organizzazioni sindacali Filcams CGIL, CdlM Cgil Bologna, UILtrasporti Emilia Romagna, USB Lavoro Privato e USB Confederale.

Nel corso dell'incontro, vista l’impossibilità per la Soc. Coop. Isola di dare continuità occupazionale ai lavoratori in oggetto per mancanza di attività alternative e compatibili sul territorio bolognese, BoMob ha offerto "la disponibilità per la ricerca di soluzioni utili a garantire l'occupazione dei lavoratori interessati, valutando le necessità relativamente ai ruoli conferibili in considerazione alle modificazioni organizzative che la stessa ha attuato per l'erogazione del servizio" si legge nel comiunicato di Palazzo Malvezzi.

Per contro, si chiede a Usb di porre fine all'occupazione del parcheggio, un blocco degli accessi che va avanti ormai da più di due settimane.

Soddisfatto Sergio Lo Giudice, Capo di Gabinetto e delegato del Sindaco al Lavoro: “Chiediamo a chi viene a fare impresa sul nostro territorio di affiancarci nel massimo sforzo per tutelare l’occupazione e i diritti dei lavoratori. Siamo soddisfatti che BoMob si impegni a perseguire questo obiettivo, rivedendo la propria struttura organizzativa e investendo risorse economiche per risolvere questa situazione”.