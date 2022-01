Vertenza Saga Coffee, nuovo incontro con gli acquirenti

E' fissato in agenda per venerdì 28 gennaio il nuovo incontro a tre tra Regione, potenziali acquirenti e sindacati, per il destino della Saga Coffee di Gaggio Montano.

A dare la notizia è il Fiom Primo Sacchetti: "La telefonata che tutti aspettavamo con impazienza, è arrivata. Finalmente abbiamo una data e abbiamo un'ora per l'incontro con la nuova proprietà. Finalmente, il 28 gennaio alle ore 15 -scrive il sindacalista sui social- potremo guardarci negli occhi e capire bene la situazione, discutere e parlare di contenuti".

La data dell'incontro era attesa dopo quasi un mese di silenzio, mese in cui il presidio anche se in forma simbolica è continuato fuori dai cancelli dello stabilimento di Gaggio Montano. La fabbrica in questione è ritenuta fondamentale per il lavoro nell'Appennino, con i suoi 150 posti di lavoro che ora il gruppo di imprenditori lombardi mira ad acquisire dopo l'improvviso disimpegno del gruppo Evoca, che a novembre 2021 ha annunciato la delocalizzazione e la chiusura del sito a Gaggio.

Questo "a partire dal primo problema", avverte Sacchetti, ovvero "la certezza dei 150 lavoratori e lavoratrici". Aggiunge il rappresentante della Fiom: "Come ben sa chi ha letto le pagine di questo diario, si tratta di un incontro che attendevamo con grande trepidazione perché qui c'è una gran voglia di ripartire e tornare a parlare di futuro".