Giardini Margherita: auto prese di mira, vetri rotti e danni

Raffica di vetri rotti e auto vandalizzate ai Giardini Margherita. E' successo l'altra notte, dove una decina di veicoli in sosta presso il parcheggio interno al parco sono stati presi di mira da ignoti, con danni e cristalli in frantumi per una decina di mezzi. Al momento non è chiaro il motivo del vandalismo, se per una bravata oppure con l'intento di compiere furti sistematici dentro gli abitacoli delle vetture alla ricerca di oggetti da rivendere. Fatto sta che i residenti si sono risvegliati con l’amara sorpresa di avere il proprio mezzo danneggiato. Le indagini sono in corso, qualche indizio potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza, anche se in zona non sono presenti in numero.