Rompe i vetri dell'auto col bastone, denunciato un 26enne

Volanti in Corticella per il soggetto, che girava armato di bastone

Un 26enne, con diversi precedenti alle spalle, è stato denunciato questa notte dalla polizia. E' successo in via Castel Bolognese, dove il giovane è stato fermato dalle volanti dopo la chiamata arrivata da un vicino.

Secondo quanto ricostruito, il 25enne, identificato poi come cittadino rumeno, avrebbe vagato intorno all'una di notte, verso alla volta di paio di appartamenti abitati da un parente e dalla vicina di casa, per apparenti questioni di natura familiare. Entrambi hanno negato l'accesso all'uomo in questione che poi ha sfogato la sua rabbia contro i relativi portoni di casa, per poi allontanarsi.

Lungo la strada, a fare le spese dell'agitazione dell'uomo, poi riconosciuto in evidente stato di alterazione alcoolica, è stata anche una Panda, il cui parabrezza è andato in frantumi. Alla vista della volante, sopraggiunta sul posto, l'uomo ha gettato un bastone che teneva in mano e ha tentato una breve fuga, venendo poi bloccato e denunciato per danneggiamento aggravato.

(Foto: repertorio)