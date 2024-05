Cornicione a rischio in centro, intervengono i vigili del fuoco in via Fossalta

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Via Fossalta chiusa al traffico a causa di un cornicione pericolante che ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco. Non è la prima volta che accadono situazioni simili nel centro di bologna. Solo pochi giorni fa è accaduto in via San Vitale, dove a crollare è stata una parte del cornicione. E qualche giorno prima in via Broccaindosso 15 famiglie hanno dovuto evacuare temporaneamente la palazzina dove abitano per problemi di statica.

L'accesso alla via, da entrambi i lati, è stato temporaneamente interdetto dalla Polizia locale mentre i pompieri hanno impiegato un'autoscala per raggiungere la sommità di un edificio quasi all'angolo con via Altabella: una volta raggiunto il cornicione, i Vigili del fuoco hanno 'scalpellato' un tratto di intonaco per far staccare i pezzi a rischio di caduta