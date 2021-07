Nudo davanti alla questura: sfilza di denunce per un 23enne

Era stato portato in questura dove era stato denunciato per spaccio, poi lo show

Un cittadino gambiano 23enne ha rimediato una sfilza di denunce della Polizia: oltraggio a pubblico ufficiale, atti contrari alla pubblica decenza e interruzione di servizio pubblico.

Il ragazzo era stato portato in questura ieri mattina dove era stato denunciato per spaccio e sanzionato per ubriachezza, ma evidentemente non voleva andarsene, rimanendo quindi in via Agresti, davanti all'ufficio denunce. Lì dapprima ha inveito contro la polizia, si è tolto la maglietta per poi denudarsi completamente.

Riaccompagnato all'interno, ha iniziato a dare calci alle porte, quindi si è rimesso a sedere, rimediando altre denunce. Infine si è allontanato.

In viale Pietramellara invece, i poliziotti, intervenuti per una lita in strada tra un uomo e una donna, sono stati spintonati e insultati. Per un cittadino tunisino di 35 anni sono scattate le manette per resistenza, mentre una connazionale di 30 anni è stata denunciata per lo stesso reato.