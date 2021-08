Via Agresti, Sap: "Pessimo stato della saletta volanti": agenti fuori servizio tinteggiano

"Tante segnalazioni sono state fatte da questa O.S. in merito al pessimo stato dei luoghi indicati, tanto che nel 2017 come sindacato abbiamo effettuato una donazione di un condizionatore portatile che tutt’ ora è presente e funzionante all’interno della saletta volanti". Lo scrive in una lettera indirizzata al Questore di Bologna e al dirigente U.P.G.S.P., il segretario provinciale del sindacato Sap, Tonino Guglielmi, tornando sulla questione "perché è inaccettabile vedere dei luoghi di lavoro ridotti allo stato attuale, luoghi che tolgono dignità agli operatori del particolare servizio di Volante".

Si tratta appunto della saletta volanti posta nei locali al piano terra di via Agresti a Bologna: "Come O.S., ci teniamo molto al benessere del personale e consideriamo inadeguato trascurare un luogo nevralgico e delicato della Questura come questo, dove vengono gestite situazioni critiche e importanti anche per diverse ore continuative". Sap fa sapere inoltre che un gruppo di volontari fuori servizio ha effettuato la tinteggiatura degli ambienti, a spese del sindacato "affinché tutti i colleghi possano operare in un contesto salubre e dignitoso".

