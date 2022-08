Armeggia con il cancello: addosso, atttrezzi da scasso

Un possibile furto in appartamento congiurato. La scorsa notte la polizia, allertata da una cittadina, ha denunciato un cittadino rumeno di quarant’anni, già gravato da pregiudizi di polizia per i reati di tentato furto in abitazione e porto d’armi e oggetti atti ad offendere. Il soggetto era stato notato mentre armeggiava tentando di scavalcare un cancello in via Agucchi. Tempestivo l’intervento della volante, che ha permesso di bloccarlo, con ancora una tronchese in mano, che tentava di occultare sotto un’auto in sosta. "Questo risultato -fa sapere la questura- si aggiunge ai costanti controlli che hanno consentito nel mese di agosto di denunciare in due diverse occasioni, il 3 agosto e il 7 agosto, soggetti che si aggiravano in città in orari notturni, in possesso di arnesi atti allo scasso".