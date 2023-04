Via Agucchi, si inaugura il parco: "Troppi aerei, impossibile il concerto"

Sabato a Bologna si è festeggiata l'inaugurazione del Parco e orto per la pace in via Agucchi, zona Pescarola: un progetto promosso da diverse associazioni (Libertà era restare, Csi, Campi aperti) con la collaborazione di Frange mobili, del Comune e del quartiere Navile e il supporto dei fondi 8x1000 dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai.

Ma non tutto è andato per il verso giusto: il concerto in programma per l'occasione è stato "reso praticamente impossibile dai continui atterraggi di aerei che hanno animato tutto il pomeriggio per continuare, purtroppo, anche nelle ore notturne che dovrebbero essere protette: l'ultimo aereo è atterrato intorno a mezzanotte e mezza". A segnalare il tutto -come riferisce la Dire- è una consigliera comunale del Pd, Giulia Bernagozzi, intervenendo nell'aula di Palazzo D'Accursio.

La raccolta fondi lanciata per sostenere il progetto "ha superato le aspettative" e la festa di sabato, segnala Bernagozzi, ha riunito "l'associazione Libertà era restare e le tantissime realtà che in quel pezzo di quartiere Navile fanno un prezioso lavoro di comunità, in stretta collaborazione anche con Comune e Quartiere. Un lavoro i cui frutti, grazie al Cvl, vanno anche alle persone più bisognose e alle famiglie in difficoltà".

Insomma "un luogo dove stare bene", aggiunge Bernagozzi riprendendo una definizione utilizzata nel lancio del progetto: questo concetto, però, "presuppone che i sorvoli sulla città vengano ridotti, come chiediamo da tempo, per poter godere a pieno di un luogo meraviglioso come quello costruito da Francesco Manieri e dalla sua associazione, da tanti cittadini e tante realtà del terzo settore quella zona".