Vuole mangiare, ma ha solo due euro: parapiglia al bar

Un giovane di 28 anni è stato denunciato ieri sera dalla polizia, per oltraggio a pubblico ufficiale e minacce gravi e danneggiamento, per aver dato in escandescenze in un bar di via Albertoni, non distante dal Sant'Orsola di Bologna. In base a quanto riportato, il ragazzo si era presentato nella tavola fredda e aveva espresso intenzione di consumare del cibo, però voleva pagare con solo due euro. A quel punto al giovane è stato fatto presente che non sarebbe stato possibile.

A quel punto però il 28enne ha iniziato ad agitarsi, finendo per inveire e minacciare i presenti, oltre che a rovesciare il contenuto della merce posta sopra il bancone. L'animo el ragazzo non si è rasserenato nemmeno all'arrivo degli agenti, che lo hanno per questo denunciato anche per oltraggio. Pregiudicato per reati di spaccio, il ragazzo ha pendente anche un avviso orale e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.