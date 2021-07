Via Alessandrini, trova ladri in casa e li mette in fuga: indaga la Polizia

La Polizia è alla ricerca di un uomo e una donna che ieri, 6 luglio, si sono introdotti in una abitazione di via Alessandrini.

Erano le 13.30 circa, quando un 68enne, residente in via Righi, ma propietario di un appartamento in via Alessandrini, ha trovato la porta aperta e due persone, un uomo e una donna, all'interno: si sono giustificati dicendo che erano stati chiamati per fare le pulizie. L'uomo ha telefonato la moglie che ha ovviamente smentito, mentre i due sono fuggiti.

Il 68enne ha chiamato la Polizia, ma li ha inseguiti per le scale, poi in via Venturini, perdendo le loro tracce in Piazza VIII Agosto. Nella fuga, uno dei due ha perso un cellulare, ora in possesso degli inquirenti che stanno esaminando anche tutti i filmati delle telecamere installate nella zona.

