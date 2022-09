Furto con strappo in via Alfieri: mani al collo, poi via la catenina

Una donna di circa sessant'anni, cittadina ucraina, è stata vittima di un episodio di furto con strappo, consumatosi nella prima serata di ieri in Bolognina. Il fatto è andato in scena lungo via Alfieri. Qui la donna, mentre era a passeggio sul marciapiede, è stata raggiunta da un uom in bicicletta che poi dopo averla strattonata le ha afferrato la catena preziosa che la donna portava al collo, strappandogliela. La 60enne ha cercato di reagire, ma il malintenzionato -descritto come un uomo giovane di taglia media- si è poi rapidamente dileguato in bicicletta. Chiamati i soccorsi, per la 60enne si è trattato di qualche graffio e non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Sul fatto indaga la polizia.