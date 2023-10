Via Allende, manca il medico di base: condominio offre studio gratis

La zona, in pieno Fossolo, è molto verde, il parcheggio si trova comodamente e i pazienti non mancano di certo, vista la popolosità della zona e l'età media piuttosto anziana. Eppure è dal giugno del 2019 che lo studio medico di via Salvador Allende rimane deserto.

Anzi, pur di trovare un inquilino i condomini sono disposti a non far pagare nemmeno un euro di affitto. "E' gratis, chiediamo solo luce e riscaldamento per uno studio di 110-120 metri quadrati, con tutto ciò che serve", spiega Vittorio Chieregato, uno degli abitanti dei 280 appartamenti del mega-condominio, in mezzo ai palazzoni del Fossolo.

Lo studio, utilizzato per 30 anni da un medico di base che ha lasciato il posto quattro anni fa per sopraggiunti limiti di età, è infatti di proprietà condominiale ed è destinato ad usi sociali. La soluzione migliore per i residenti sarebbe naturalmente trovare un nuovo medico, ma da allora quello spazio è rimasto vuoto.

Al pensionamento del vecchio medico di base "tutti abbiamo cercato alternative vicine per il dottore, le abbiamo anche trovate ma siamo comunque in difficoltà", racconta ancora il signor Chieregato parlando con la 'Dire'. Gli studi più vicini sono infatti lungo via Emilia: troppo scomodo per persone spesso molto anziane e con difficoltà di movimento. L'ondata pandemica ha poi fatto il resto, imponendo regole ferree e isolando ancora di più le persone, specie se anziane e non sempre a loro agio con la tecnologia

Ma i residenti di viale Allende non hanno perso la speranza di avere un medico nel loro condominio, peraltro ristrutturato recentemente col Superbonus 110%. Le prime 'indagini' sono state svolte dal precedente medico, poi sono stati gli stessi condomini a bussare ai vari enti, dalla Regione all'Ausl, ma senza il risultato sperato. Alla porta si è presentato tutt'al più qualche specialista, ma nessun medico di medicina generale in grado di occuparsi dei pazienti della zona. "Abbiamo assoluta necessità di avere un medico di base nelle vicinanze, ma evidentemente non c'è molto interesse", scuote il capo Chieregato, incredulo per la piega presa dalla vicenda.