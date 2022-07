Lo insegue dopo litigio: gli agenti lo fermano, lui estrae il martello

Non ha risparmiato minacce nemmeno agli agenti che lo hanno intercettato, martello in pugno. Per questo un cinquantenne cittadino italiano è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e minacce aggravate a pubblico ufficiale, alla fine di un episodio maturato ieri nel primo pomeriggio lungo via Amendola.

Il soggetto in questione, risultato pregiudicato per altri reati, è stato fermato mentre si stava dirigendo verso la poco distante piazza dei Martiri. Dalla ricostruzione fornita dagli agenti sembra che proprio all'interno della piazza stesse nascondendosi un altro uomo, con il quale il cinquantenne aveva avuto una furiosa lite.

Non appena i poliziotti si sono avvicinati per chiedere conto delle intenzioni dell'uomo, quest'ultimo ha estratto un martello da una borsa di attrezzi che portava con sé e ha agitato lo strumento davanti alle divise, minacciandole. Bloccato e reso inoffensivo, al cinquantenne sono stati trovati all'interno della borsa altri attrezzi da lavoro, anche se non è chiaro come il cinquantenne possa esserseli procurati. Dopo gli accertamenti necessari, l'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria.