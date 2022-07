Palpeggiato e molestato in strada: lui reagisce usando lo spray

Aggressione a sfondo sessuale in via Amendola. E' successo venerdì sera scorso, dove un quarantenne è stato arrestato per violenza dopo avere molestato un ragazzo. E' stato il giovane ad allertare la polizia, vedendo passare una volante e spiegando come pochi istanti prima era stato avvicinato da uno sconosciuto da cui era stato offeso per la sua identità di genere e poi palpeggiato nelle parti intime.

Il ragazzo alle molestie ha velocemente reagito spruzzando contro l'aggressore uno spray urticante che aveva per difesa personale. Il racconto ha messo subito in moto gli agenti della volante che lì vicino hanno individuato l'aggressore ancora intento a strofinarsi il volto per gli effetti dello spray: e lo hanno così bloccato. Si tratta di un uomo di origine marocchina, già pregiudicato, ora arrestato per violenza sessuale e portato in carcere.

Lo insegue dopo litigio: gli agenti lo fermano, lui estrae il martello

Lite al bar: titolari feriti con i cocchi di vetro, presi gli aggressori