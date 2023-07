Caos in via Amendola: pusher ferisce due poliziotti

Un cittadino nigeriano di 37 anni, residente in provincia, è stato arrestato per resistenza, lesioni e spaccio di droga, dopo aver scatenato il caos in via Amendola.

E' accaduto il pomeriggio del 25 luglio, quando la gli agenti del commissariato 2 Torri - San Francesco su si sono imbattuti in un uomo che è entrato precipitosamente in un bar, dopo aver visto la volante, così hanno deciso di controllarlo, notando anche che aveva gettato un involucro in un cestino.

Alla richiesta di esibire un documento, ha cercato di scappare spintonando e mordendo i poliziotti che lo hanno trattenuto a fatica e chiesto a un passante di chiamare rinforzi, nel frattempo però ha iniziato a "sputare" diverse palline. Infine, all'arrivo di altri agenti, è stato ammanettato e arrestato.

Il bilancio della colluttazione è di due poliziotti feriti e il sequestro di 2 grammi di eroina, 3 grammi di cocaina e 17 di hashish. L'arresto del 37enne, con diversi precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio e la persona, è stato convalidato in sede di processo per direttissima.

Nell'ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti, la Squadra mobile di Bologna il 25 luglio ha arrestato due cittadini albanesi (il primo di 28 anni, con piccoli precedenti e domicilio in provincia di Firenze,l'altro 29 anni, irregolare sul territorio) e sequestrato quasi 5 quintali di stupefacenti, una pistola con matricola abrasa e poco meno di 60mila euro.