Dà in escandescenza e aggredisce il netturbino, trovato con un coltello addosso

Notte caotica, dopo l'aggressione ai danni a un netturbino di 54 anni in servizio notturno in via Andrea Costa. Aveva notato un cestino completamente divelto e, mentre stava chiamando l'azienda di riferimento per dare la segnalazione, è stato raggiunto da un uomo che ha dato in escandescenza e lo ha preso a calci, riservando lo stesso trattamento al veicolo di servizio.

Quando il 54enne è riuscito a salire a bordo, ha chiamato il 113, così una pattuglia si è recata sul luogo dell'accaduto e ha bloccato un 36enne italiano completamente ubriaco che durante la perquisizione è stato trovato con un coltello a scatto.

Al soggetto sono stati contestati una serie di reati: è stato denunciato per danneggiamento aggravato, porto illegale di armi e lesioni personali. E' stato anche sanzionato per ubriachezza manifesta.