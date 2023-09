Via Andrea Costa: segue l'anziana sulle scale, poi le strappa la catenina

Aveva da poco iniziato a salire le scale del suo palazzo quando da dietro è sbucato un uomo e le ha strappato la catenina dal collo. Questo è successo ieri a ora di pranzo in una delle adiacenze di via Andrea Costa, dove un'anziana di 84 anni è stata vittima di un furto con strappo.

L'episodio, che fortunatamente non ha avuto ben più gravi conseguenze, ha visto fuggire un uomo, poi descritto come di bella presenza e di circa quarant'anni. L'anziana, che ha reagito e in parte salvato i restanti monili che portava indosso, è poi stata soccorsa da alcuni familiari che abitano non lontano da lei. Sul fatto stanno indagando le forze dell'ordine. Non ci sarebbero testimoni oculari, ma nei paraggi sarebbe presente qualche telecamera di sorveglianza da analizzare.