Aggressione in via Andrea Costa: barista presa a pugni

Una barista è stata aggredita e presa a pugni da un cliente, sotto lo sguardo attonito di clienti e passanti. E' successo questo pomeriggio in un bar di via Andrea Costa. Intorno alle 16 sono arrivate alcune chiamate al 113 che segnalavano l'uomo infierire sulla donna, ma quando la polizia è arrivata del soggetto non vi era più nessuna traccia. Sono scattate le ricerche, mentre la vittima dell'aggressione è stata portata in ospedale in codice di lieve entità. Poco dopo però il soggetto si è riavvicinato allo stesso bar, non si sa per quale motivo. Gli agenti sono quindi intervenuti nuovamente e lo hanno arrestato: si tratta di un 40enne, cittadino italiano, con un passato di problemi psichiatrici.