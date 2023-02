Il cliente che schiaffeggia la barista per non pagare

Con una scusa si è allontanato e non ha pagato la consumazione, la barista lo ha inseguito e lui le ha dato una sberla. E' accaduto poco prima delle 20 di ieri, 10 febbraio, in via Andrea Costa.

Un cittadino somalo 22enne è stato arrestato dalla Polizia per rapina impropria e sanzionato per ubriachezza manifesta. Ieri sera è entrato in un bar e, dopo aver chiesto una birra, è uscito con la scusa di fumare una sigaretta e non ha pagato il conto. La barista, italiana 36enne, però lo ha inseguito, ma il giovane l'ha prima spintonata e poi le ha dato uno schiaffo in faccia. La donna ha chiamato il 113 e la volante ha fermato il "cliente" che era anche ubriaco non nuovo a reati del genere, infatti aveva rimediato una denuncia per lo stesso motivo appena l'8 febbraio scorso, quando non aveva pagato il conto in un locale di via Augusto Righi.

Visti i precedenti a suo carico per reati contro la persona e la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e per ubriachezza molesta, è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

Poco più tardi nella serata di ieri, tre uomini sono stati arrestati per un episodio simile.