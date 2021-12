Via Andrea Costa. Blitz nelle cantine, poi un varco nel muro: condominio nel mirino dei ladri

Blitz nelle cantine di un condominio, poi il buco nel muro. Obiettivo finale probabilmente l'agenzia immobiliare adiacente. Ma il colpo è naufragato e una persona è finita in arresto.

E' il bilancio di un tentativo di furto avviato la scorsa notte, tra domenica e lunedì, intorno alle ore 3, in via Andrea Costa, al civico 56.

Da quanto si apprende, la polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano di 49 anni che, con un complice, armaggiava nel condominio preso di mira nel tentativo di creare un varco nel muro, nella zona cantine. Da qui, probabilmente, l'intenzione era introfularsi nell'agenzia immobiliare Realkasa che si trova dall'altra parte del foro che i due avevano comunciato a scavare.

Operazione rumorosa che ha destato sospetti nei residenti. Un condomino ha quindi allertato il 113. Sul posto in breve è giunta una volante e all'arrivo degli agenti i malintenzioanti hanno tentato la fuga. Uno dei due soggetti è riuscito a scappare e far perdere le sue tracce. E' invece andata peggio al sodale, che è stato identificato e arrestato con l'accusa di tentato furto in abitazione.

Fortunatamente il temeùpestivo intervento delle forze dell'ordine ha sventato il colpo e nulla sarebbe stato rubato nè dalle cantine del condominio, nè dall’agenzia confinante.