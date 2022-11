Rapina in via Andrea Costa: spunta un cutter, poi la fuga con l'incasso

A circa 48 ore da un episodio analogo nei confronti di un parrucchiere in via San Vitale, il negozio di una nota catena di prodotti per la cosmesi e l'igene è stata vittima di una rapina in via Andrea Costa. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18:30. Qui un uomo -stando a quanto riferito da alcuni testimoni- sarebbe prima entrato nel negozio e poi con un oggetto appuntito, forse una lama o un cutter, avrebbe intimato alla cassiera dietro al bancone di consegnare quanto più incaso possibile, andandosene poi via dopo avere ricevuto circa cinquecento euro in contanti. Vane le ricerche nelle immediatezze del fatto, la polizia ora sta esaminando le telecamere per cercare elementi utili all'identificazione, anche se il soggetto in questione ha provveduto a nascondere parzialmente il proprio volto calzando un cappellino con la visiera abbassata prima di entrare in azione.