Tentato omicidio in via Andrea Costa: l'aggressore davanti al giudice

Continua a essere ricoverata, anche se non in pericolo di vita, la donna di 42 anni che sabato scorso è stata vittima di un tentato omicidio, in un appartamento di via Andrea Costa a Bologna. La 42enne, cittadina straniera ma da tempo residente regolarmente in Italia, continua a essere tenuta sotto osservazione nel reparto di medicina di urgenza del Maggiore di Bologna, con diverse ferite sul corpo e in particolare lungo il volto e il collo.

In carcere l'aggressore, un 50enne cittadino italiano, accusato di tentato omicidio. Per lui oggi si dovrebbe tenere l'interrogatorio di garanzia da parte del giudice per le indagini preliminari. L'uomo, difeso dal legale Salvatore Villani potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.

La dinamica dell'aggressione

Con il passare delle ore emerge intanto qualche dettaglio sulla dinamica che ha portato gli agenti di polizia nell'abitazione in uso alla vittima, un appartamento non suo ma che le era stato messo a disposizione da parte di un conoscente per un breve periodo. Sono stati i vicini di casa a chiamare il 113, allarmati dalle urla che provenivano dalla abitazione.

Arrivati, i poliziotti hanno subito avuto a che fare con la vittima, ferita con diverse lacerazioni dovute ad arma da taglio e con il volto seriamente provato dalle percosse. Poco distante, dentro l'appartamento, anche quello che moltissimi indizi indicano come il presunto autore del gesto. Il 50enne, cittadino italiano, non si è calmato nemmeno con l'arrivo delle divise, tanto che per renderlo inoffensivo si è dovuto ricorrere all'uso del taser. Nel corso dell'intervento degli agenti è stato sequestrato anche un coltello, che si ritiene possa esser stato usato dall'aggressore sul corpo della vittima. L'uomo è stato poi ammanettato e portato in carcere, non senza fatica da parte degli agenti.

Rimane ora da capire il contesto e il motivo nel quale è maturato il tentato omicidio. L'uomo e la donna, come detto, si conoscevano e pare stessero condividendo anche la stessa casa data in uso da suo proprietario. Sui motivi che hanno spinto il 50enne a indirizzare la violenza sulla 42enne non ci sarebbero riscontri immediati, ma una pista che stanno seguendo gli investigatori della Mobile è senz'altro quella dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.