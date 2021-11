Sfrecciano con l'auto elettrica a noleggio: addosso droga e contanti

Spaccio di droga e guida senza patente. Sono le contestazioni che la polizia ha mosso ieri pomeriggio nei confronti di un 33enne, cittadino tunisino, trovato alla guida di una Zoe di Corrente, il servizio a noleggio di auto elettriche. Il mezzo, con a bordo il guidatore insieme a un coetaneo e a un ragazzo di 25 anni (tutti cittadini tunisini), è stato fermato intorno alle 15 in via Zampieri, dopo un breve inseguimento iniziato in via dell'Arcoveggio all’altezza di Villa Erbosa.

Gli agenti della volante si sono accorti dell'auto quando è sfrecciata in direzione opposta alla loro, verso il centro. Fatta inversione, la volante ha raggiunto l'auto elettrica a noleggio poco prima che qualcuno gettasse dal finestrino un involucro.

Una volta fermati e perquisiti, tra veicolo, ispezione personale e contenuto del pacchettino gettato poc'anzi sono stati trovati 50 grammi di hashish, nove confezioni di Rivotril (un potente farmaco ansiolitico), un contenitore di bicarbonato di sodio e un flacone di sostanza liquida non meglio identificata.

A uno dei perquisiti sono stati trovati anche ben 1700 Euro in contanti. L'auto invece è risultata noleggiata regolarmente ma con dati non rispondenti all’identità di nessuno dei fermati. Il conducente poi, è risultato anche sprovvisto di patente. Sulla base delle risultanze, gli agenti hanno proceduto all'arresto dei due 33enni. In più, per il conducente, si è proceduto anche a denuncia per guida senza patente.