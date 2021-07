Bolognina, accoltella la moglie poi tenta il suicidio

Entrambi sono in ospedale in condizioni serie, indagano i Carabinieri

Due coniugi ultrasessantenni sono stati ricoverati in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, il marito avrebbe cercato di uccidere la moglie, accoltellandola, per poi rivolgere la lama verso di sé.

E' accaduto questa mattina nel quartiere Bolognina, come riferisce Il Resto del Carlino. Le indagini sono affidate ai Carabinieri arrivati sul posto insieme alla sezione investigazioni scientifiche.

Notizia in aggiornamento

Foto arrchivio