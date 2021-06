Prenota il Bnb, ma deve scontare cinque anni

Voleva dormire nel bnb, ma poi è stato scortato in carcere. Un cittadino rumeno di di 29 anni è stato prelevato ieri sera dagli agenti della polizia, in seguito a un ordine di carcerazione. Il tutto è successo in via Avesella: la segnalazione è scattata al momento della registrazione dell'ospite nella struttura, nominativo comunicato anche in questura per legge. Così è risultato che sul giovane era pendente una condanna del 2017 del tribunale di Velletri, per fatti del 2013 relativi a rapina e furto in appartamento. Di qui sono scattate le manette e il 29enne è stato portato in carcere.