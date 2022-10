Via Azzurra, assemblea pubblica sul luogo dell'incidente: ieri i funerali di Luisa

Un investimento che è costato la vita a Luisa Giovannini quello in via Azzurra, ma ci sono dei precedenti. Pochi giorni prima nella stessa via era stato investito un 13enne e a maggio una ragazzina di 10 anni.

Ieri sera, vicino al luogo della tragedia, al parco di via dell'Arcobaleno, si è tenuta un'assemblea pubblica, promossa dalla Consulta della bicicletta di Bologna, alla quale hanno partecipato i residenti e una delegazione del Comune di Bologna, i consiglieri Simona Larghetti e Detjon Begaj, esponenti di Coalizione civica, Meri De Martino del PD e l'assessora alla mobilità Valentina Orioli.

La richiesta è sempre quella: più sicurezza, meno auto che sfrecciano, inquinano e fanno rumore, puntando quindi sulla "città30", ovvero portare le vie cittadine a una velocità massima di 30 km orari. E il Comune ha già stanziato i primi fondi.

"Siamo qui per ascoltare. Noi tutti teniamo al nostro ambiente di vita e i punti di vista di chi lo vive tutti i giorni sono importanti - ha detto Orioli - l'amministrazione sta facendo un percorso importante per mettere in sicurezza la città, che vuol dire anche più qualità ambientale - e ha confermato che - "su via Azzurra in questi giorni comincerà un cantiere" per aumentare la sicurezza della strada, come già annunciato sal sindaco Matteo Lepore - In questo momento abbiamo 13 milioni in appalto sui temi della sicurezza e questo richiede chiaramente delle tempistiche non sempre comprimibili". Lo riferisce la Dire.

Luisa Giovannini, il conducente in carcere

Sempre ieri si sono svolti i funerali della 81enne travolta in via Azzurra: la donna era sulle strisce pedonali quando un'auto guidata da un quarantenne è piombata prima su un altro mezzo e poi si è ribaltata, travolgendo la signora.

Per il conducente del mezzo - che guidava con patente revocata e con droga al seguito - è stato disposto il carcere.