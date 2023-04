Incidente di via Azzurra, chiesti 4 anni per l'uomo che investì e uccise Luisa Giovannini

Una condanna a quattro anni, è quanto ha chiesto la Procura per Gian Luca Nilo, il 39enne che il 22 ottobre travolse e uccise in via Azzurra l’81 enne Luisa Giovannini. La sentenza è attesa per il 18 aprile. A marzo i giudici hanno rigettato due richieste di patteggiamento.

Il no al patteggiamento

In quelle due occasioni, la pena richiesta era la stessa (quattro anni), nel primo caso da scontare in detenzione domiciliare, la seconda in semilibertà. Per entrambe le decisioni, aveva pesato l’evasione dai domiciliari da parte dell’uomo e l’aver violato un divieto di avvicinamento alla ex fidanzata. Nilo è difeso dall'avvocato Luciano Bertoluzza, mentre i familiari della vittima sono assistiti dagli avvocati Giovanni Donati e Nicola Stangolini.

Le parole della figlia della vittima

L'8 marzo scorso in aula era presente anche Gloria Monti, la figlia della donna uccisa in via Azzurra, che commentò così la prima richiesta di patteggiamento rigettata: "Visto come si è comportato l'imputato in questo periodo, ritengo più che giusto che il procedimento sia stato rigettato e si prenda in considerazione che questa persona non può stare ai domiciliari".